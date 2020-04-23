Azerbaycan'dan tahliye edilen 184 kişi Zonguldak'a getirildi
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Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan, Zonguldak, Haber

Azerbaycan'dan tahliye edilen 184 kişi Zonguldak'a getirildi

Azerbaycan'dan tahliye edilen 184 kişi Zonguldak'a getirildi Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Azerbaycan'dan getirilen Türk vatandaşları Zonguldak'a getirildi.

23.04.2020 21:17 | Son Güncelleme: 23.04.2020 21:19
Azerbaycan'dan tahliye edilen 184 kişi Zonguldak'a getirildi

Azerbaycan'dan tahliye edilen 184 kişi Zonguldak'a getirildi

ZONGULDAK - Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Azerbaycan'dan getirilen Türk vatandaşları Zonguldak'a getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu gerçekleştirildi. Azerbaycan'da bulunan 184 Türk vatandaşı uçakla önce Ankara'ya ardından da Zonguldak'a getirildi.

Otobüslerle Ankara'dan yola çıkan Türk vatandaşları, Kozlu ilçesindeki KYK'ya ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Azerbaycan'dan tahliye edilen 184 kişi Zonguldak'a getirildi

Kaynak: İHA

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