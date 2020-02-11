Azerbaycan'dan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu iddia eden 20'den fazla adaya gözaltı

11.02.2020 23:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:30

Azerbaycan'da yapılan milletvekili seçiminde sonuçların çok erken açıklanmasını eleştiren 20'den fazla muhalif ve bağımsız aday gözaltına alındı.



Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonunun açıkladığı sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanı olduğu Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Milli Meclis'te 72 sandalye kazandı. Euronews.com'da Görüntüle