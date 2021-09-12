Azerbaycan'dan Rusya'ya yabancı araçların Karabağ'a yasa dışı girişlerini engelleme çağrısı - Haberler
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Azerbaycan'dan Rusya'ya yabancı araçların Karabağ'a yasa dışı girişlerini engelleme çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Azerbaycan'dan Rusya'ya yabancı araçların Karabağ'a yasa dışı girişlerini engelleme çağrısı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı ve Rus Barış Gücü Komutanlığına mektup göndererek, yabancı araçların Karabağ'a yasa dışı girişlerinin engellenmesini istedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı ve Rus Barış Gücü Komutanlığına mektup göndererek, yabancı araçların Karabağ'a yasa dışı girişlerinin engellenmesini istedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, farklı ülkelere ait araçların Karabağ'a geçişinin önlenmesi için Rusya Savunma Bakanlığı ve geçici görev kapsamında Karabağ'da bulunan Rus Barış Güçleri Komutanlığına resmi bir mektup gönderdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı mektupta, bu gibi durumların Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiriye aykırı olduğunu belirterek, bunun önlenmesi talebinde bulundu. Azerbaycan'ın izni olmadan diğer ülkelerin özel ve tüzel kişileri ve onlara ait araçların Azerbaycan topraklarına girmesinin ülke yasalarının ihlal edilmesi anlamına geldiğini kaydeden bakanlık, yabancı araçların Karabağ'a yasa dışı girişlerinin engellenmesini istedi.

Sosyal medyada İran'dan Karabağ'a araçlarla yüklerin taşındığı iddiasıyla ilgili görüntüler yayınlanmıştı. - BAKÜ

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Haber: Azerbaycan'dan Rusya'ya yabancı araçların Karabağ'a yasa dışı girişlerini engelleme çağrısı - Haberler
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