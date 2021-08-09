Azerbaycan'dan Otokar'a 50 adet doğalgazlı otobüs siparişi

Başta Avrupa olmak üzere 50'den fazla ülkede otobüsleri kullanılan Otokar, son olarak Azerbaycan'ın önde gelen toplu taşıma şirketi Xaliq Faiqoglu'ndan 50 adetlik CNG'li KENT şehir içi otobüsü siparişi aldı.

Başta Avrupa olmak üzere 50'den fazla ülkede otobüsleri kullanılan Otokar, son olarak Azerbaycan'ın önde gelen toplu taşıma şirketi Xaliq Faiqoglu'ndan 50 adetlik CNG'li KENT şehir içi otobüsü siparişi aldı.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, Bakü toplu taşımacılık ihtiyaçları doğrultusunda üretilecek 48 adet 12 metre CNG'li KENT ve 2 adet 18,75 metre CNG'li KENT Körüklü siparişlerine bu yıl başlanıp, 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, toplu taşımacılık sektöründeki 60 yıla yaklaşan deneyimi, mühendislik kabiliyeti ve araçlarıyla Avrupa başkentlerinin ilk tercihi olan Otokar'ın, şehir içi otobüslerini Azerbaycan'a da ihraç etmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti.

Görgüç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Romanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde şehir içi toplu taşımacılıkta ilk tercih olan araçlarımızın kısa süre sonra Azerbaycan'da da hizmet verecek olmasından mutluyuz. Bu sipariş aynı zamanda CNG'li araçlar konusunda tek kalemde aldığımız en büyük ihracat siparişi olma özelliğini taşıyor. Türkiye'de tasarlanan ve üretilen otobüslerimizin dünyanın önde gelen şehirlerinde kullanılmasından büyük gurur duyuyoruz.

Azerbaycan'da 20 yıla yakın süredir hizmet veren ülkenin en büyük şehir içi otobüs operatörü Xaliq Faiqoglu'nun talepleri doğrultusunda üreteceğimiz KENT otobüsler, geniş iç hacmi ve özellikleriyle Bakü toplu taşıma hizmetlerinde eşsiz konfor sunacak."

Son yıllarda iklim değişikliği ve hava kirliliği sebebi ile belediyeler ile otobüs işletmecilerinin çevreci araçlara yöneldiğini bildiren Görgüç, "Elektrikli otobüs başta olmak üzere alternatif yakıtlı araçlar önemli bir birikime sahibiz. Verimli, çevreci ve yenilikçi ürünlerle gelecek nesillerin yaşam standartlarını yükseltmek için son 10 yılda 1,3 milyar TL'lik Ar-Ge harcaması gerçekleştirdik. Ar-Ge çalışmalarımızdan aldığımız güçle Türkiye'nin ilk elektrikli, ilk hibrit, CNG'li ve ilk güvenli otobüsünü geliştirdik. Her gün 35 binden fazla otobüsümüz milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkanı sunuyor. Teslimatlarına bu yıl başlayıp, 2022'nin ilk çeyreğinde tamamlayacağımız 50 otobüsümüz hem iklim değişikliği hem de hava kirliliğiyle mücadelenin de destekçisi olacak." açıklamasında bulundu.

KENT otobüsleri, modern iç ve dış görüntüsü, çevreci motoru, üstün yol tutuşuyla da dikkat çekiyor. Koltuk başına düşük işletme maliyeti sunacak olan Bakü'nün KENT otobüsleri güçlü kliması ile her mevsim ferah yolculuk vadediyor. ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem ile maksimum güvenlik sunan araç; toplu ulaşımda üst düzey konfor vadediyor. Otokar KENT, yüksek yolcu kapasitesiyle de ön plana çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu