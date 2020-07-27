Azerbaycan'dan Mersin'deki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı
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Azerbaycan'dan Mersin'deki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Türk askerleri için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e birer taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan'dan Mersin'deki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı
27.07.2020 17:01 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:04

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Türk askerleri için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e birer taziye mesajı gönderdi.

Hasanov, mesajında, Mersin'de askerleri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu kardeş Türk ordusundan hayatını kaybeden ve yaralanan askerler olduğu bilgisini derin üzüntü içinde öğrendiklerini belirtti.

Şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerini sunan, yaralı askerler için de şifa dileyen Zakir Hasanov, mesajında, "Sizin acınız bizim acımızdır" ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

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