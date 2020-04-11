Azerbaycan'dan korona virüse destek
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Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Türkiye, Güncel

Azerbaycan'dan korona virüse destek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin korona virüsle (Covid-19) mücadelesine, Azerbaycan'ın desteğini göstermek amacıyla Haydar Aliyev Merkezi'ne Türk bayrağının yansıtıldığı görüntüyü paylaştı.

11.04.2020 23:55 | Son Güncelleme: 11.04.2020 23:55
Azerbaycan'dan korona virüse destek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin korona virüsle (Covid-19) mücadelesine, Azerbaycan'ın desteğini göstermek amacıyla Haydar Aliyev Merkezi'ne Türk bayrağının yansıtıldığı görüntüyü paylaştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bakü'nün sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nde Covid-19'la ortak mücadele çerçevesinde, Türk bayrağı Azerbaycan bayrağıyla birlikte dalgalanıyor. Tek millet, tek yürek! Türkiye Bayrağı, Azerbaycan Bayrağı. Birlikte yeneceğiz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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