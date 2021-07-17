Azerbaycan'dan Kırgızistan'a aşı desteği
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Azerbaycan'dan Kırgızistan'a aşı desteği

Azerbaycan'dan Kırgızistan'a aşı desteği
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Azerbaycan, Kırgızistan'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 40 bin doz AstraZenneca aşısı desteğinde bulundu.

Azerbaycan, Kırgızistan'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 40 bin doz AstraZenneca aşısı desteğinde bulundu.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev'in 1-3 Temmuz'da Bakü'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde, insani yardım sağlanması talebinin ardından 40 bin doz AstraZenneca aşısı Bişkek'e ulaştırıldı.

Manas Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen teslim törenine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Azizbek Madmarov, Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Japarkul Taşiyev ve Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçiliği temsilcileri katıldı.

Madmarov, törende yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın geçen yıl Kırgızistan'a 64 ton tıbbı malzeme desteğinde bulunduğunu hatırlatarak, zor epidemiyolojik durumunda sağlanan insani yardım ve destek için Azerbaycan'a teşekkür etti.

Kitlesel aşılama çalışmalarına başlamakta geç kalınan 6,5 milyon nüfuslu Kırgızistan'da, salgının başından bu yana 147 bin 656 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 2 bin 165 kişi hayatını kaybetti.

Aşıların büyük çoğunluğunu Çin'den temin eden Kırgızistan, bugüne kadar yaklaşık 150 bin kişiyi aşıladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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