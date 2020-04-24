Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü
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Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Azerbaycan'dan Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na getirilen 299 vatandaş, buradan da kara yoluyla Niğde'ye götürüldü.

24.04.2020 08:22 | Son Güncelleme: 24.04.2020 08:54
Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Azerbaycan'dan Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na getirilen 299 vatandaş, buradan da kara yoluyla Niğde'ye götürüldü.

Azerbaycan'dan, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Nevşehir'e gelen 10'u çocuk 299 kişi pasaport ve sağlık kontrolünden geçirildi.

Yolcular, işlemlerin ardından 14 gün süre gözlem altında tutulacakları yurda yerleştirilmek üzere otobüslere bindirilerek polis eşliğinde Niğde'ye hareket etti.

Kaynak: AA

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