Azerbaycan'dan İzmir depremi dolayısıyla "yardıma hazırız" mesajı
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Azerbaycan'dan İzmir depremi dolayısıyla "yardıma hazırız" mesajı

30.10.2020 16:37 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:40
Azerbaycan'dan İzmir depremi dolayısıyla

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haydarov, telefon görüşmesinde, Çavuşoğlu'na, 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haydarov ayrıca, kardeş Türkiye'ye her türlü destek ve yardımı göndermeye hazır olduklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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