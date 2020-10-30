Son dakika haber | Azerbaycan'dan, İzmir'deki deprem için 'geçmiş olsun' telefonu (2)

Son dakika gündem haberine göre BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov'un geçmiş olsun telefonuna ilişkin açıklama yaptı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov'un geçmiş olsun telefonuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "İzmir'deki depremin hemen ardından ilk arayan ve geçmiş olsun dileklerini ileterek yardıma hazır olduklarını belirten Can Azerbaycan'ın Olağanüstü Haller Bakanı kardeşim Kemalettin Haydarov'a teşekkür ediyorum. Sevinçte de kederde de biriz" dedi.ANKARA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı