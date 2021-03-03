Azerbaycan'dan, İtalyan parlamenterlerin Dağlık Karabağ tutumuna övgü, Hollandalı parlamenterlere tepki
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Azerbaycan'dan, İtalyan parlamenterlerin Dağlık Karabağ tutumuna övgü, Hollandalı parlamenterlere tepki

03.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:51
Azerbaycan'dan, İtalyan parlamenterlerin Dağlık Karabağ tutumuna övgü, Hollandalı parlamenterlere tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, İtalyan parlamenterlerin Dağlık Karabağ ve Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri konularında dengeli, Hollandalı parlamenterlerin ise ön yargılı ve tek taraflı kararlar aldığını belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, İtalyan parlamenterlerin Dağlık Karabağ ve Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri konularında dengeli, Hollandalı parlamenterlerin ise ön yargılı ve tek taraflı kararlar aldığını belirtti.

Abdullayeva, yaptığı yazılı açıklamada, 2 Mart 2020'de İtalyan Parlamentosu Temsilciler Meclisi Dışişleri Daimi Komitesinde "Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki mutabakatın uygulanma durumu hakkındaki" kararın kabul edilerek her iki tarafı yapıcın olmaya davet edildiğini bildirdi.

İtalyan Parlamentosunun dengeli bir tutum sergilediğini, hükümete, Ermenistan ile Azerbaycan arasında gelecekteki uzlaşı için koşullar yaratmak üzere güven artırıcı önlemleri teşvik etmek amacıyla iki ülkeyle çalışma talimatı verdiğini belirten Abdullayeva, İtalyan parlamenterlerin taraflardan mayınlı alanların haritalarını vermelerini istemelerinin de önem arz ettiğini vurguladı.

Abdullayeva, 25 Şubat 2020'de Hollanda Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinde ise "Azerbaycan tarafından tutuklanan savaş esirlerini serbest bırakma çağrısı" konulu mesnetsiz ve tamamen tek taraflı kararın kabul edildiğini hatırlattı.

Hollandalı parlamenterlerin kararını "ön yargılı" olarak nitelendiren Abdullayeva, "Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, karara karşı çıkarak esirler konusunda her iki tarafa çağrıda bulunulmasını önerse de kararda herhangi bir düzeltme yapılmadı. Bu bir kez daha gösteriyor ki bazı ülkelerin parlamenterleri, kendi ön yargılı tutumlarını bölgede barışı sağlama çabaları da dahil olmak üzere her şeyden üstün görüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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