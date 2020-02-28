Azerbaycan'dan İdlib şehitleri için Türkiye'ye taziye
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Azerbaycan'dan İdlib şehitleri için Türkiye'ye taziye

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İdlib'de hava saldırısı sonucu şehit olan Türk askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.

28.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:32
Azerbaycan'dan İdlib şehitleri için Türkiye'ye taziye

Dışişleri Bakanlığı, 'de hava saldırısı sonucu şehit olan Türk askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "İdlib'de Türk askerlerinin şehit olması haberi bizi derinden üzdü. Şehitlere Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve Türk halkına taziyelerimizi iletiyoruz. Başın sağ olsun, kardeş Türkiye." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

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