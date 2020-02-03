Azerbaycan'dan İdlib'deki şehitler için başsağlığı mesajı
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Azerbaycan'dan İdlib'deki şehitler için başsağlığı mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

03.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:42
Azerbaycan'dan İdlib'deki şehitler için başsağlığı mesajı

Savunma Bakanı Zakir Hasanov, rejiminin açtığı ateş sonucu 'de şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.


Hasanov, mesajında, Suriye'nin İdlib kentinde, kardeş Türk ordusundan hayatını kaybeden ve yaralanan askerler olduğu bilgisini derin üzüntü içinde öğrendiklerini belirtti.

Şehit askerlerin aile ve yakınlarında taziye dileklerini sunan Hasanov, yaralı askerler için de şifa diledi.

Kaynak: AA
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