Azerbaycan'dan getirilen Türk vatandaşları Zonguldak'ta yurda yerleştirildi Azerbaycan'dan getirilen aralarında 3 bebeğin de bulunduğu 184 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Zonguldak'ta yurda yerleştirildi.

Azerbaycan'dan getirilen aralarında 3 bebeğin de bulunduğu 184 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Zonguldak'ta yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Azerbaycan'da mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşlar için Türk Hava Yolları (THY) özel uçuş gerçekleştirdi.

Öğleden sonra Ankara Esenboğa Havaalanı'na inen yolcular, daha sonra otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Zonguldak'a polis araçları eşliğinde getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurda yerleştirilen yolcular, 14 gün burada gözlem altında tutulacak.

Kaynak: AA