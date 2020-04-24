Azerbaycan'dan getirilen 182 Türk vatandaşı Malatya'da Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Azerbaycan'dan getirilen 182 Türk vatandaşı Malatya'ya ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Azerbaycan'dan getirilen 182 Türk vatandaşı Malatya'ya ulaştı.

Uçakla Malatya Havalimanı'na gelen Türk vatandaşları, sağlık kontrolünün ardından, polis ekipleri eşliğinde, yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerle götürüldükleri Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirildi.

Polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından karşılanacak.

Kaynak: AA