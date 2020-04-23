Azerbaycan'dan getirilen 181 Türk vatandaşı, Ordu'da gözlem altına alındı AZERBAYCAN'da bulunan 181 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurda getirilerek 14 gün gözlem altında tutulacakları Ordu'da Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

AZERBAYCAN'da bulunan 181 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurda getirilerek 14 gün gözlem altında tutulacakları Ordu'da Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşların, yurda getirilmesi sürüyor. 181 Türk vatandaşı, Azerbaycan'dan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla gece yarısı Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, ardından havalimanında bekletilen otobüsler ile Ordu Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na götürüldü.Yurt dışından getirilen vatandaşların, burada 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA