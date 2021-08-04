Azerbaycan'dan gelen ikici ekip de Muğla'ya ulaştı
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Azerbaycan'dan gelen ikici ekip de Muğla'ya ulaştı

Azerbaycan'dan gelen ikici ekip de Muğla'ya ulaştı
Anadolu Ajansı / Osman Akça - Haberler | Güncel

Azerbaycan'dan 150 kişilik ikinci ekip de yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Muğla'ya geldi.

Azerbaycan'dan 150 kişilik ikinci ekip de yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Muğla'ya geldi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekip, Menteşe ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Milli Piyango Öğrenci Yurduna giriş yaptı.

Burada hazırlıklarını tamamlayan Azeri uzmanlar, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde iki gruba ayrılarak, Kavaklıdere ve Menteşe ilçesindeki yangın bölgelerine sevk edildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ömer İlman, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Muğla'ya gelen 110 kişilik Azeri ekibin yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

İkinci ekibin de kente ulaştığına değinen İlman, "Bu zor zamanda tek millet, iki devlet olduğumuz Azeri kardeşlerimizin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu sergilemeleri gerçekten çok önemli. İl Müdürlüğümüze bağlı tüm yurtlarımız, yardım için gerek yurt dışından gerek yurt içinden gelen herkesin evi oldu. Gündüz hepsi sahada özveriyle görev yapıyor." diye konuştu.

Öte yandan, Muğla'da 6 noktada devam eden yangınlara 6 uçak, 16 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, su tankeri, TOMA ve kurumlara ait araçlarla müdahale ediliyor.

Denize yakın bölgelerde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler de alevlerle müdahale ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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