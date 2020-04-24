Azerbaycan'dan gelen 182 Türk vatandaşı Zonguldak'ta yurda yerleştirildi
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Suudi Arabistan, Azerbaycan, Zonguldak, Ankara, Güncel, Haber

Azerbaycan'dan gelen 182 Türk vatandaşı Zonguldak'ta yurda yerleştirildi

Azerbaycan'dan gelen 182 Türk vatandaşı Zonguldak'ta yurda yerleştirildi(2)SUUDİ ARABİSTAN'DAN GELEN 189 YOLCU DA YURDA YERLEŞTİRİLDİSuudi Arabistan'dan getirilen 189 Türk vatandaşı, Ankara'ya inen uçağın ardından otobüsle karantinaya alınacakları Zonguldak'a getirildi.

24.04.2020 00:38 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:41
Azerbaycan'dan gelen 182 Türk vatandaşı Zonguldak'ta yurda yerleştirildi

Azerbaycan'dan gelen 182 Türk vatandaşı Zonguldak'ta yurda yerleştirildi(2)

SUUDİ ARABİSTAN'DAN GELEN 189 YOLCU DA YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Suudi Arabistan'dan getirilen 189 Türk vatandaşı, Ankara'ya inen uçağın ardından otobüsle karantinaya alınacakları Zonguldak'a getirildi. Kozlu ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 189 kişi 14 gün karantina altına tutulacak. Akşam saatlerinde Azerbaycan'dan getirilen 182 yolcuyla birlikte toplam karantinaya alınan kişi sayısı 371 oldu.

Azerbaycan'dan gelen 182 Türk vatandaşı Zonguldak'ta yurda yerleştirildi

Kaynak: DHA

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