Azerbaycan'dan gece yarısı Ermenistan açıklaması geldi. Çatışmalar gece boyunca sürdü 80 Ermeni öldü 4 tank imha edildi

Ermenistan'ın hain saldırının ardından başlayan operasyonlarda Azerbaycan'ın ilerleyişi sürüyor. Gece boyunca devam eden çatışmalarda Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter bölgeleri Ermeni askerlerden temizlenirken 4 Ermeni tankının daha imha edildiği bildirildi.

Azerbaycan'dan gece yarısı Ermenistan açıklaması geldi. Çatışmalar gece boyunca sürdü 80 Ermeni öldü 4 tank imha edildi. Ermenistan'ın hain saldırının ardından başlayan operasyonlarda Azerbaycan'ın ilerleyişi sürüyor. Gece boyunca devam eden çatışmalarda Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter bölgeleri Ermeni askerlerden temizlenirken 4 Ermeni tankının daha imha edildiği bildirildi.

Dağlık Karabağ yönetimi dün gece yaptığı açıklamada Azerbaycan ordusu ile yaşanan çatışmalarda 53 askerinin öldüğünü, çatışmaların başladığı Pazar günü ise 31 askerin hayatını kaybettiğini ve 200 kişinin yaralandığını açıkladı.Öte yandan Sputnik'in haberine göre ise Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter yönlerinde kaybettikleri mevzileri geri almak için saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan ordusunun bu bölgelerdeki birliklerinin, Ermeni güçlerinin saldırılarını önlediği kaydedildi. Açıklamada, gece çatışmalarında Ermeni güçlerinin Ağdere yönündeki Madagiz bölgesinden hareket eden zırhlı araç konvoyu ve onlara destek veren topçu bataryasının Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar ve kara birlikleri tarafından imha edildiği aktarıldı.

Fuzuli-Cebrail yönünde de sabah saatlerinde Ermenilere ait 1 tank ve 1 aracın imha edildiği, yaklaşık 10 askerin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şiddetli çatışmaların devam ettiği, Ermeni güçlerinin ağır kayıplar vererek geri çekilmeye zorlandığı kaydedildi.

FUZULİ KENTİNİ İŞGALDEN KURTARMAK İÇİN OPERASYON SÜRÜYOR

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Fuzuli kentinin Ermeni güçlerinden temizlenmesi için başlatılan operasyonun sürdüğü aktarılarak, sabah saatlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 tankın daha imha edildiği bilgisi verildi.Ayrıca, Ermenistan ordusunun Daşkesen ilini top atışına tuttuğu bildirilen başka bir açıklamada ise Azerbaycan ordusunun önlem için karşılık vereceği belirtildi.