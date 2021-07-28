Azerbaycan'dan Ermenistan'a "sınırda kışkırtıcı adımlardan uzak durun" çağrısı
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Azerbaycan'dan Ermenistan'a "sınırda kışkırtıcı adımlardan uzak durun" çağrısı

Azerbaycan'dan Ermenistan'a 'sınırda kışkırtıcı adımlardan uzak durun' çağrısı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer istikametinde gerginliğin sürdüğünü belirterek, Ermenistan'a bölgede kışkırtıcı adımlardan uzak durma çağrısı yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer istikametinde gerginliğin sürdüğünü belirterek, Ermenistan'a bölgede kışkırtıcı adımlardan uzak durma çağrısı yaptı.

Bakanlık açıklamasında, Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait silahlı güçlerin bu gece Kelbecer istikametinde başlattığı kışkırtıcı adımlara yönelik attığı tedbir adımlarının sürdüğü kaydedildi.

Ermenistan'ın saldırı pozisyonlarının etkisiz hale getirilmesine yönelik gerekli adımların da atıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetimini, iki ülkenin devlet sınırındaki durumu kışkırtmalardan ve kasıtlı olarak kötüleştirmekten kaçınmaya ve devlet sınırlarının medeni şekilde belirlenmesi konusunda müzakerelere başlamaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ermenistan'daki sivil bölgelere zarar verildiği iddiasıyla ilgili haberlerin de asılsız ve tamamen yanıltıcı olduğunun altı çizilirken, sınır boyunca artan gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan'da olduğu belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bu sabah yaptığı açıklamada, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine açtığı ateş sonucu 2 Azerbaycan askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise yaşanan çatışmalar nedeniyle 3 askerinin öldürüldüğünü, 2 askerinin ise yaralandığını iddia etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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