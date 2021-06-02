Azerbaycan'dan Ermenistan'a sınır ihlali uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sınır ihlali uyarısı

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sınır ihlali uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Azerbaycan, Karabağ'ın Kelbecer ilinde Azerbaycan-Ermenistan sınırını geçerek sınır ihlali yapan Ermeni askerler konusunda Ermenistan'a uyarıda bulunurken, Azerbaycan-Ermenistan sınırını geçen 40 Ermeni askeri sınır dışı etti.

Azerbaycan, Karabağ'ın Kelbecer ilinde Azerbaycan-Ermenistan sınırını geçerek sınır ihlali yapan Ermeni askerler konusunda Ermenistan'a uyarıda bulunurken, Azerbaycan-Ermenistan sınırını geçen 40 Ermeni askeri sınır dışı etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün yerel saatle 20.00 (19.00 TSİ) sıralarında yaklaşık 40 Ermeni askerin sınır ihlali yaptığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan topraklarına giren Ermeni askerlerin Kelbecer iline bağlı Armudlu köyü istikametinde 400 metre ilerlediği ve (N 400430; E 455442) coğrafi koordinatlarında pozisyon aldıkları belirlendiği aktarıldı.

Azerbaycan askerlerinin aldığı acil önlemler sonucunda Ermeni askerlerin Azerbaycan topraklarından çıkarıldığı belirtilerek, Ermeni askerlerin çekilmesi sırasında Azerbaycan askerleri tarafından hiçbir silahın kullanılmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Ermeni askerilerin bu hareketinin Azerbaycan topraklarına yönelik bir başka provokasyon olarak değerlendirildiği ve olayın sorumluluğunun tamamen Ermeni tarafına ait olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu olay, Ermenistan'ın, uluslararası toplum ve Azerbaycan tarafının sınır sorunlarını müzakere ve diyalog yoluyla çözme çağrılarının aksine, iki ülke arasındaki devlet sınırında durumu daha da kötüleştirmeye çalıştığını bir kez daha gösteriyor. Azerbaycan, sınır ihlali ve Ermeni askerlerin Azerbaycan topraklarına girmesini engellenmeye devam edilecektir. Ermenistan sorumlu davranmalı, komşu ülkelerin sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli ve bölgedeki durumu gerginleştirecek provokasyonlardan kaçınmalıdır" denildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Antony Blinken Hasan Polatkan İbrahim Aydemir
Magazin Murat Boz Burak Sergen Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Merih Demiral Mahmut Tekdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Azerbaycan'dan Ermenistan'a sınır ihlali uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 14:39:44. #1.15#

title