Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir darbe daha: Ermenistan'a ait SU-25 savaş uçağı imha edildi
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Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir darbe daha: Ermenistan'a ait SU-25 savaş uçağı imha edildi

02.11.2020 10:24 | Son Güncelleme: 02.11.2020 10:28
Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir darbe daha: Ermenistan'a ait SU-25 savaş uçağı imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürüldüğünü duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürüldüğünü duyurdu.

Azerbaycan Ordusu, bir yandan işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ederken bir yandan da Ermenistan Ordusu'nun saldırılarını püskürtmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürüldüğünü duyurdu.Bakanlık yaptığı açıklamada, dün Ermenistan silahlı kuvvetleri birliklerinin Ermenistan ile Azerbaycan sınırının Zangilan bölgesine saldırma hazırlığında olduığunu, Azerbaycan ordusunun saldırı hazırlığını önceden tespit ederek karşı tarafa ağır kayıplar verdiğini açıkladı.Çıkan sıcak çatışma sonucunda Ermenistan güçlerinin geri çekildiği ve Azerbaycan ordusunun  mevzilere havadan saldıran Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağının da imha edildiği duyurdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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