Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe
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Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe

10.10.2020 09:35 | Son Güncelleme: 10.10.2020 09:39
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan ile çatışmanın gece boyu sürdüğünü ifade etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan ile çatışmanın gece boyu sürdüğünü ifade etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ordusu tarafından sürdürülen taarruz operasyonu sonucunda çok sayıda düşman askeri, 13 tank, 4 BM-21 "Grad" roketatar, 6 D-20 ve D-30 topçu, 3 2S3 "Acacia" motolu topçu birimi, 2 M55 "Zastava" uçaksavar silahı, 2 radar istasyonu ve radyo-elektronik savaş araçlarının da imha edildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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