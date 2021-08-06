Azerbaycan'dan ekip desteği sürüyor
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Azerbaycan'dan ekip desteği sürüyor

Azerbaycan'dan ekip desteği sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muğla'da 9 gündür devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için birçok ülke hava aracı desteği sağlarken, kardeş ülke Azerbaycan'dan daha önce gelen 355 personel ve 50 itfaiye personeline ek olarak 2 arama kurtarma ekibi daha geldi.

Muğla'da 9 gündür devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için birçok ülke hava aracı desteği sağlarken, kardeş ülke Azerbaycan'dan daha önce gelen 355 personel ve 50 itfaiye personeline ek olarak 2 arama kurtarma ekibi daha geldi.

Muğla'ya gelen 2 arama-kurtarma ekibi Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde konuşlandı. Ekip yangınlarda arama kurtarma çalışmalarına ve gerekirse söndürme çalışmalarında yer alacağı açıklandı. Azerbaycan ekibi, Türkiye'deki AKUT gibi bir resmi ekip olduklarını belirtirken, kardeş Türkiye'ye orman yangınlarında yardım etmek için geldiklerini söyledi. - MUĞLA

Azerbaycan'dan ekip desteği sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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