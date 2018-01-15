Azerbaycan'dan Bulgaristan'a 1 Milyar Metreküp Doğalgaz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Güney Gaz Koridoru faaliyete başladıktan sonra Bulgaristan'a yılda 1 milyar metreküp doğalgaz göndereceklerini, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) de Bulgaristan'da doğalgaz dağıtımını üstlenebileceğini bildirdi.

Azerbaycan'dan Bulgaristan'a 1 Milyar Metreküp Doğalgaz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Güney Gaz Koridoru faaliyete başladıktan sonra Bulgaristan'a yılda 1 milyar metreküp doğalgaz göndereceklerini, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) de Bulgaristan'da doğalgaz dağıtımını üstlenebileceğini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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