Azerbaycan'dan Arakanlı Müslümanlara Yardım

Azerbaycan, Myanmar'da ordu birlikleri ve Budist milliyetçilerin saldırılarına uğrayan ve göç etmeye zorlanan Arakanlı Müslümanlara 100 ton gıda maddesi gönderdi.



Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Faik Tagızade, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla hazırlanan insani yardım malzemelerinin, Arakanlı Müslümanların sığındığı Bangladeş'e gönderildiğini bildirdi.



Azerbaycan'dan yola çıkarılan yardım malzemeleri arasında 20 ton şeker, 20 bin litre sıvı yağ, süt tozu, et, makarna ve 20 ton un bulunuyor.



Myanmar ordusunun "silahlı militanlarla mücadele" gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında, 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.



Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye gayret ediyor. BM, şu ana kadar Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısının 270 bine ulaştığını açıkladı. Bu arada, on binlerce Arakanlı Müslüman'ın sınır bölgesindeki bekleyişi de sürüyor.



Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları, hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları da bu sayının binlerce olduğunu iddia ediyor.



Myanmar yönetimi, göç etmek zorunda kalan ya da evinden olan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor.