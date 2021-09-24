Azerbaycan'dan Antalya'ya gelen heyet tarımsal işletmeleri gezdi - Haberler
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Azerbaycan'dan Antalya'ya gelen heyet tarımsal işletmeleri gezdi

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Azerbaycan'dan Antalya'ya gelen heyet tarımsal işletmeleri gezdi

Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansından Antalya'ya gelen 4 kişilik heyet, Serik ilçesindeki tarımsal işletmeleri ziyaret etti.

ANTALYA (AA) - Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansından Antalya'ya gelen 4 kişilik heyet, Serik ilçesindeki tarımsal işletmeleri ziyaret etti.

Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı Kurum uzmanları, Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, işleme ve paketleme tesisi, soğuk hava deposu, fidelik tesisi, meyve bahçeleri ve sera üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

Azerbaycan heyeti seralarda beyaz sinek entegre mücadelesi ile ilgili yapılan çalışmaları da inceledi.

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Azerbaycan'dan Antalya'ya gelen heyet tarımsal işletmeleri gezdi - Haberler
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