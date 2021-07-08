Azerbaycan'dan Anadolu Üniversitesi'ne iş birliği ziyareti
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Azerbaycan'dan Anadolu Üniversitesi'ne iş birliği ziyareti

Azerbaycan'dan Anadolu Üniversitesi'ne iş birliği ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi'nden bir heyet, açık ve uzaktan eğitim alanındaki kırk yılı aşan tecrübesi ile ülkemizin en önemli eğitim ihracatçılarından birisi konumunda olan Anadolu Üniversitesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi'nden bir heyet, açık ve uzaktan eğitim alanındaki kırk yılı aşan tecrübesi ile ülkemizin en önemli eğitim ihracatçılarından birisi konumunda olan Anadolu Üniversitesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Kalite Değerlendirme ve Eğitim Yönetimi Merkezi direktörü Gasimov Ragif Khanbala, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi direktörü Aziz Zaur Vagif oglu ve Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi Ekonomi ve İşletme Bölümü öğretim üyesi Mammadli Galandar Rizvan'nın yer aldığı heyet ziyaret kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri ile Öğrenme Teknolojileri Ar-Ge Birimi (ÖTAG), Test Araştırma Birimi (TAB) ve Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezinde (BAUM) incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi heyeti, iki üniversite arasında yapılması ön görülen iş birliği protokolü kapsamında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Açıköğretimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sinan Aydın ile de bir toplantı gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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