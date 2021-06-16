Azerbaycan'dan AA ve TRT'ye ödül

Azerbaycan Hazar Üniversitesi ile Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformu, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'e, AA ve TRT'nin Karabağ savaşında Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin dünyaya...

Azerbaycan Hazar Üniversitesi ile Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformu, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'e, AA ve TRT'nin Karabağ savaşında Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin dünyaya duyurulmasındaki faaliyetleri nedeniyle plaket verdi.

Hazar Üniversitesinde düzenlenen törene Hazar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hamlet İsahanlı, AA Genel Müdürü Karagöz, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, akademisyenler ve Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan öğrenciler katıldı.

Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Prof. Dr. İsahanlı, dünyada her şeyi adalet ve insafın halletmediğini, adaletin sağlanması için güç gerektiğini söyledi.

İsahanlı, "Biz gücün adaleti sağlamasını Karabağ Savaşı'nda gördük. Türkiye'nin her alanda Azerbaycan'ın yanında olması, sorunun çözümünde önemli rol oynadı." dedi.

"Azerbaycan'a karşı yapılan tüm zulümleri anlatmaya devam edeceğiz"

AA Genel Müdürü Karagöz de Anadolu Ajansının kuruluş sürecini anlatarak başladığı konuşmasında, Milli Mücadele döneminde ulusal basının, özellikle de AA'nın dezenformasyonu önlemedeki rolüne işaret etti.

Karagöz, AA'nın Milli Mücadele'de Türk ordusuyla önemli bir misyon üstlendiğini hatırlatarak "Bugün yine Karabağ'ı işgalden kurtarırken, tekrar Azerbaycan toprağı ilan ederken AA işte o 101 yıl önceki tecrübesini kullandı. Hem Türkiye hem Azerbaycan hem de dünyaya en doğru haberleri verdi. Artık propaganda savaşları dönemindeyiz. Siz savaşı sadece askerlerinizle, SİHA'larınızla kazanmıyorsunuz. Bu özgürlük mücadelesini AA ve TRT gibi kurumların gayret ve çabalarıyla da kazanıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Her zaman doğru haberciliğin yanında olacaklarını vurgulayan Genel Müdür Karagöz, şöyle devam etti:

"Bir yer işgalden kurtarılırken burada en önemli mesele, bunun gerçekten bir özgürleşme harekatı olduğunu dünyaya anlatmaktır. Azerbaycan, askeriyle Karabağ'ı kurtardı. Uluslararası camiadan bu anlamda bir ses çıkmadı. Çünkü bu haklı mücadeleyi AA ve TRT dünyaya öyle iyi anlattı ki herkes kabul etmek zorunda kaldı. Beğenmeseler de hoşlarına gitmese de Azerbaycan'ın kendi topraklarını kurtarma mücadelesine saygı duymak zorunda kaldılar. AA ve TRT'nin yayınları, Azerbaycan ordusuna ciddi anlamda katkı sunmuştur. Hakikatleri gücümüzle, ordumuzla birleştirdik ve dünyaya duyurduk."

Karagöz, Ermenistan'ın bir zamanlar işgal altında tuttuğu bölgelerde tarihi ve kültürel mirası yok ettiğini belirterek "Azerbaycan'a karşı yapılan tüm zulümleri anlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"AA ile birlikte dünyaya hakkı anlatıyoruz"

TRT Genel Müdürü Eren ise TRT'nin dünya genelindeki faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi, Türkiye ve Azerbaycan'ın haklı davalarını dünyaya anlattıklarını vurguladı.

Yayınlarıyla dünyanın dört bir tarafında ses getirdiklerini belirten Eren, Karabağ Savaşı'nda da TRT muhabirlerinin yaşananları dünyaya anlattığını belirtti.

Eren, "AA ile birlikte büyük bir iş birliği içerisinde dünyaya hakkı, hakkaniyeti, yüzyıllar boyunca savunduğumuz değerleri, dünyanın yeni silahı olan medya ile anlatıyoruz. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz." dedi.

"Şehit çocuklarına Türkiye'de eğitim kapısı açacağız"

YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinde her zaman "iki devlet, tek millet ülküsünü, düsturunu kullandıklarını söyledi.

Başkanı olduğu kurumla ilgili bilgi veren Eren, "Türkiye Bursları" kapsamında Azerbaycanlı öğrencilere sağladıkları burs sayısını her sene artırmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Abdullah Eren, Karabağ Savaşı şehit ve gazi yakınları için özel kontenjan ayıracaklarını belirterek "Bu seneden itibaren Azerbaycan'ın haklı davasında hayatını kaybeden ve yaralanan insanların çocuklarına Türkiye'de okuma imkanı getireceğiz. Genç yaşta gazi olanlara ve şehit çocuklarına Türkiye'de eğitim kapısı açacağız." dedi.

Azerbaycan Gümrük Akademisi Daire Başkanı Dr. Araz Aslanlı da TRT ve AA'nın kaliteli habercilik yaptığını vurgulayarak "Artık dünya çapında markalar. TRT ve AA gerçek haberi duymak isteyenlerin dünyanın her yerinden başvurduğu kaynaklar. Biz Türkiye mezunları olarak bundan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen Dr. Telman Nusretoğlu da Karabağ Savaşı'nda Türk basının cansiperane çalışarak bölgede yaşananları doğru bir şekilde Türkiye ve dünyaya ilettiğini söyledi.

Nusretoğlu, özellikle AA ve TRT'nin Karabağ Savaşı'nda iyi birer gazetecilik örneği sergilediklerini belirterek hem üniversite hem de Türkiye mezunları olarak bu iki kurumu ödüllendirmek istediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından AA Genel Müdürü Karagöz ile TRT Genel Müdürü Eren'e Hazar Üniversitesi ile Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformu'nun ödülleri takdim edildi.

Etkinlikte, Türkiye Mezunu Akademisyenler ve İş Adamları Platformu, YTB Başkanı Abdullah Eren'e de plaket takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Resul Rehimov