Azerbaycan'dan 200 kişilik ekip Muğla'ya geldi
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Azerbaycan'dan 200 kişilik ekip Muğla'ya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatlarıyla Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için gönderilen 200 kişilik ekip Muğla'ya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatlarıyla Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına destek için gönderilen 200 kişilik ekip Muğla'ya geldi.

Azerbaycan'dan havayoluyla gelen özel eğitimli 200 itfaiyeciyi taşıyan uçak gece yarısı Dalaman Havalimanı'na indi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Özel Riskli Arama Servisi Alay Komutanı Yarbay Memmed Halilli, Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatlarıyla Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Kardeş Türkiye Cumhuriyetinde yaşanan yangınlarla mücadele için geldiklerini aktaran Halilli, grubun 200 kişiden oluştuğunu belirtti. Grubun yangın söndürme teçhizatıyla tahkim edildiğini vurgulayan Halilli, yangın bölgesine gidip verilen talimatları yerine getireceklerini kaydetti.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye 40 adet ek itfaiye aracı daha gönderilirken, araç sayısı 93'e ulaşacak. 510 Azerbaycanlı personelin bulunduğu Türkiye'de, Azerbaycan'a ait birer helikopter ve amfibi uçağı yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. Özel eğitimli 200 itfaiyecinin de Muğla'ya gelmesiyle birlikte Azerbaycanlı personel sayısı 710'a yükseldi.

Azerbaycan'dan 200 kişilik ekip Muğla'ya geldi
Azerbaycan'dan 200 kişilik ekip Muğla'ya geldi
Azerbaycan'dan 200 kişilik ekip Muğla'ya geldi
Azerbaycan'dan 200 kişilik ekip Muğla'ya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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