Azerbaycan'dan 181 Türk vatandaşı Ordu'ya getirildi Azerbaycan'dan 181 Türk vatandaşı Ordu'ya getirildi Azerbaycan'da bulunan 181 Türk vatandaşı, uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Azerbaycan'dan 181 Türk vatandaşı Ordu'ya getirildi

ORDU - Azerbaycan'da bulunan 181 Türk vatandaşı, uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar, otobüsler ile kendileri için hazırlanan yurda götürüldü.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşların, ülkeye getirilmesi sürüyor. Bu kapsamda Azerbaycan'da bulunan 181 Türk vatandaşı uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip uçaktan indikten sonra el çantaları ve valizleri dezenfekte edilen vatandaşların, geniş güvenlik önlemleri altında havalimanına girişleri sağlandı.

Uçaktan inen Türk vatandaşlarının işlemleri tamamlandıktan sonra otobüsler ile Ordu'da kendileri için hazırlanan karantina yurduna yerleştirileceği ve burada 14 gün boyunca karantina altına alınacakları öğrenildi.

Kaynak: İHA