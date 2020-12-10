Azerbaycan'daki Zafer Geçidi töreninde "plaka" detayı
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Azerbaycan'daki Zafer Geçidi töreninde "plaka" detayı

10.12.2020 15:48 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:52
Azerbaycan'daki Zafer Geçidi töreninde

Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmetçiğin katıldığı Zafer Geçidi Töreni'nde Ermeni ordusundan ele geçirilen askeri araçların plakalarının da sergilenmesi dikkat çekti.

Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmetçiğin katıldığı Zafer Geçidi Töreni'nde Ermeni ordusundan ele geçirilen askeri araçların plakalarının da sergilenmesi dikkat çekti.

Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla başkent Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda, Zafer Geçidi Töreni düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tarihi tören sırasında dikkat çeken bir ayrıntı da yer aldı. Törende, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan ordusundan ele geçirilen askeri araçlara ait plakalara da yer verildi. Geçiş sırasında askeri aracın üzerinde yer alan "Karabağ Azerbaycandır" yazısının fonu dikkat çekerken, yazının arkasındaki beyaz fonda, Ermeni ordusundan ele geçirilen askeri araçların plakaları görüldü.

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Görüntü detayı

Tören geçidi sırasında 


Azerbaycan'daki Zafer Geçidi töreninde 'plaka' detayı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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