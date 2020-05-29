Azerbaycan'daki kına gecesi karantinada biten aile, evine döndü
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Azerbaycan'daki kına gecesi karantinada biten aile, evine döndü

KINA gecesi yapmak için gittikleri Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle 2 ay mahsur kalan ve Türk vatandaşlarının tahliyesi kapsamında uçakla Malatya'ya getirilen Çakır ailesi, 14 günlük karantinanın ardından Rize'deki evlerine dönebildi.

Azerbaycan'daki kına gecesi karantinada biten aile, evine döndü
29.05.2020 10:13 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:13

KINA gecesi yapmak için gittikleri Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle 2 ay mahsur kalan ve Türk vatandaşlarının tahliyesi kapsamında uçakla Malatya'ya getirilen Çakır ailesi, 14 günlük karantinanın ardından Rize'deki evlerine dönebildi. 

Rizeli Resul Çakır (27) ile evlilik kararı aldığı Azerbaycan uyruklu Gulyana Yekayeva (21), 12 Mart'ta Azerbaycan'ın Balaken kentinde kına gecesi yaptı. Kına gecesinin ardından damat, annesi Gülhan, babası Hasan ve akrabaları Mustafa Çakır ile Türkiye'ye dönmek için yola çıktı. Ancak dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Azerbaycan-Gürcistan ve Gürcistan-Türkiye sınır kapıları tedbir amacıyla kapatılınca aile, geri dönemedi. Rize'de, 25 Mart'ta yapılması planlanan düğünü de erteleyen aile, 2 ay boyunca kiraladıkları evde kaldı. Azerbaycan'dan tahliye edilerek uçakla Türkiye'ye getirilen aile Malatya'da 14 gün karantinada tutuldu. Çakır ailesi, memleketleri Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine döndü. Çayırdüzü köyüne gelen aile, zor günleri unutmaya çalışıyor.'TÜRKİYE'YE GELEMEYECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORDUM'Çayırdüzü Köyü Muhtarı olan baba Hasan Çakır, Azerbeycan'da kaldıkları sürede hasta olmaktan çok korktuklarını anlatarak, "Azerbaycan'a gittik kına gecesinden 2 gün sonra sınır kapıları kapandı. Bizde orada mahsur kaldık. Biraz dünürlerimizin yanında kaldık, sonra bir ev kiralayarak zamanı geçirdik. Devletimiz tahliye uçakları getirdi, Türkiye'ye geldik. Malatya'da karantinamız sürdü, sonrasında da memleketimize gelebildik. Azerbaycan'da iken virüs kapmaktan çok korktum, çünkü oranın imkanları bizim imkanlarımız gibi değil, tek endişem hasta olmaktı. Tüm dünyayı virüs sarmıştı, zaman zaman Türkiye'ye gelemeyeceğimizi bile düşünüyordum. Sağ olsunlar konsolosluktan bizi sürekli arıyorlardı, onlar umudumuzu her zaman ayakta tuttu. Artık memleketimizdeyiz, çok mutluyuz işlerimizin başına döndük. Mevla'm kimseyi böyle çaresiz durumda bırakmasın? dedi.Gülhan Çakır da çok zor günler geçirdiklerini anlatarak, "Ülkemize dönebileceğimizi haber aldığımızda sevinçten uçtuk. Türkiye'ye geçmeden de inanamadık. Artık döndük çok mutluyuz. En iyi Türkiye'dir onu diyorum başka da bir şey demiyorum" diye konuştu. 'TÜRK PLAKALI ARACI GÖRÜNCE DÜNYALAR BİZİM OLDU'Mustafa Çakır ise Azerbaycan'da bulundukları süre içerisinde konsoloslukla irtibat halinde olduklarını söyleyerek, "En son bizi almaya geleceklerini söylediler. Tabii ki yine de tedirgindik.  Kırmızı Türk plakalı aracı görünce dünyalar bizim oldu. Uçaklarla Türkiye'ye döndük. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Karantina için bizim Malatya'ya götürdüler, uçak indiğinde yeri öptüm. Malatya'daki yurt binaların da bizim adımıza çam ağaçları dikildi, çok mutlu olduk? dedi.GELİN KALDI, DAMAT GELDİ, DÜĞÜN ERTELENDİ

Damat Resul Çakır, "Azerbaycan'da kaldığımız sürece zorluk çektik, geri dönebilecek miyiz bilmeden bekledik. Ancak ben orada mutluydum çünkü eşim oradaydı. Eşimi getiremedim, kapılar açıldığı zaman getireceğiz, artık yaza düğün yapmayı planlıyoruz? şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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