Azerbaycan'daki 3 maden yatağını Türk şirketleri işletecek
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Azerbaycan'daki 3 maden yatağını Türk şirketleri işletecek

Azerbaycan'daki 3 maden yatağını Türk şirketleri işletecek
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkedeki 3 maden yatağının Türk şirketlerince işletilmesi yönünde karar aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkedeki 3 maden yatağının Türk şirketlerince işletilmesi yönünde karar aldı.

Aliyev'in kararı gereği, etüt, araştırma, keşif, geliştirme ve işletme amacıyla Gaşgaçay maden yatağı "Eti Bakır A.Ş."ye, Elbeydaş ve Ağduzdağ maden yatakları ise "Artvin Maden A.Ş."ye verildi. Madenlerin Türk şirketlerince işletilme süresi 30 yıl olarak belirlendi.

Aliyev, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığına bahsi geçen madenlerin işletilmesine yönelik sözleşmeleri 3 ay içerisinde hazırlayarak şirketlerle imzalamaları yönünde talimat verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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