Azerbaycan'daki 184 Türk Zonguldak'a getirildi
Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Azerbaycan'dan getirilen 184 Türk vatandaşı Zonguldak'a getirildi.
23.04.2020 20:46 | Son Güncelleme: 23.04.2020 20:47
Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Azerbaycan'dan getirilen 184 Türk vatandaşı Zonguldak'a getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu gerçekleştirildi. Azerbaycan'da bulunan 184 Türk vatandaşı uçakla önce Ankara'ya ardından da Zonguldak'a getirildi.
Otobüslerle Ankara'dan yola çıkan Türk vatandaşları, Kozlu ilçesindeki KYK'ya ait öğrenci yurduna yerleştirildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA