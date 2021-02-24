Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da Ermeni askeri hedeflerin yok edildiği anlara ilişkin yeni görüntü yayınladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül 2020'de başlayan ve Rusya'nın arabuluculuğuyla 10 Kasım 2020'de varılan anlaşmayla ateşkes ilan edilen Dağlık Karabağ savaşına ilişkin yeni görüntüler yayınladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül 2020'de başlayan ve Rusya'nın arabuluculuğuyla 10 Kasım 2020'de varılan anlaşmayla ateşkes ilan edilen Dağlık Karabağ savaşına ilişkin yeni görüntüler yayınladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül 2020'de başlayan ve 10 Kasım 2020'de Rusya'nın da arabuluculuğuyla imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona eren savaşa ilişkin yeni görüntüler yayınladı. Yayınlanan görüntülerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmasına da yer verilirken; Azerbaycan ordusunun hava kuvvetlerine ait Su-25 tipi uçakların düzenlediği hava saldırılarının görüntüleri paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı