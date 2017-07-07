Azerbaycan'da Zehra Bebek İçin Sosyal Medyada Kampanya Başlatıldı

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında, Ermeni birliklerin sivil halkı hedef alarak düzenlemiş olduğu bombardımanda ölen 2 yaşındaki Zehra bebek için Twitter'da #JusticeforZehra (Zehra için adalet) başlıklı kampanya başlatıldı.



Ermenistan güçlerinin Fuzuli bölgesinin Alhanlı köyünde sivil yerleşim bölgelerini 82 ve 120 milimetrelik havan toplarıyla düzenlediği saldırıda 2 yaşındaki Zehra bebek ve Babaannesi Sahibe Guliyeva hayatını kaybetmişti.



"TÜM DÜNYA BU OLAYA SESSİZ KALIYOR"



Azerbaycan merkezli Yeniçag.Az Genel Yayın Yönetmeni Agil Alesker, Dünya kamuoyunun bu olaya sessiz kaldığını belirterek, "Bu olaylar Birleşmiş Milletler ve Cenevre Konvansiyonu'nda kabul edilen uluslararası hukukun ayaklar altına alınmasıdır. Dünyanın sanki gözleri kapanmış, kulakları sağır olmuştur. Hocalı katliamı sonucunda Karabağ Savaşı zamanında katledilen Türk çocuklardan biri de Zehra oldu. Ermeni terörünü dünyaya duyurmak için biz Azerbaycanlı gazeteciler olarak tüm Dünya'yı desteğe çağırıyoruz. Aynı zamanda Türk kardeşlerimizden sosyal medyada Zehra ile ilgili paylaşımlarda bulunmasını istiyoruz. Türkiye ve Azerbaycan'ın birliği ve kardeşliği terörü yok etmeye yeterlidir" açıklamasını yaptı.



TÜRKİYE HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU



Türkiye'nin kardeş ülke Azerbaycan'ın her zaman yanında olduğunu ifade eden Alesker, Bir Millet İki Devlet anlayışının iki ülke arasında kardeşlik bağlarının bir sembolü olduğunu vurguladı. Azerbaycan'da Yeniçag.Az gazetesi ve internet sitesi olarak bu kampanyayı uluslar arası kamuoyuna duyurmak için 24 saat durmadan çalıştıklarını belirten Alesker, konuşmasında yürütülen kampanya doğrultusunda, kullanılabilecek İngilizce etiketleri de belirtti. Etiketlerden bazıları şöyle; #ChildKillerArmenia (Çocuk katili Ermenistan), #StopArmenianOccupation (Ermeni İşgali Dursun), #StopArmenianAggression (Ermeni Saldırganlığı Dursun), #StopArmenianTerrorism (Ermeni Terörü Dursun).



Azerbaycan Reformcu Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı, 2 yaşındaki Zehra Bebeğin ve Babaannesinin katledilmesi, Ermenistan yönetiminin terörist kimliğini ortaya koyduğunu ifade etti. Şahbazlı Konuşmasına şöyle devam etti:



"25 yıl önce Hocalı'da çocuk, kadın, yaşlı bilmeden soykırım gerçekleştiren Ermenistan ve çocuk katili adını kazanmış Başkanı Sarkisyan bugün de kendisinin suç faaliyetini sürdürerek huzurlu halkı hedef tercih etmektedir "dedi