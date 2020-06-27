Azerbaycan'da vaka sayısı 16 bine yaklaştı Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 521 vaka tespit edildi.

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 521 vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 15 bin 890'a yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 521 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği, 6 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 15 bin 890'a hayatını kaybedenlerin sayısı ise 193'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 8 bin 719 oldu. Açıklamada 355 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da şu ana kadar 461 bin 861 korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA