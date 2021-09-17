Azerbaycan'da ünlü besteci Üzeyir Hacıbeyli anıldı - Haberler
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Azerbaycan'da ünlü besteci Üzeyir Hacıbeyli anıldı

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Modern Azerbaycan müziğinin öncüsü olan, 1908'de bestelediği "Leyla ile Mecnun" operasıyla "Doğu'nun ilk opera bestecisi" unvanını elde eden Üzeyir Hacıbeyli'nin 136. doğum yıl dönümü dolayısıyla Bakü'de etkinlik düzenlendi.

Modern Azerbaycan müziğinin öncüsü olan, 1908'de bestelediği "Leyla ile Mecnun" operasıyla "Doğu'nun ilk opera bestecisi" unvanını elde eden Üzeyir Hacıbeyli'nin 136. doğum yıl dönümü dolayısıyla Bakü'de etkinlik düzenlendi.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfının organize ettiği etkinliğe Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'ın Azerbaycan büyükelçiliklerinin temsilcileri, müzisyenler ve bilim insanları katıldı.

Azerbaycan Eğitim Bakanı Emrullayev, etkinlikte yaptığı konuşmada, Üzeyir Hacıbeyli'nin Azerbaycan ulusal kimliğinin bir parçası olduğunu söyledi.

Emrullayev, Hacıbeyli'nin Azerbaycan müziğinin gelişmesinde büyük rol oynadığını, müziğin yanı sıra Azerbaycan eğitimine de büyük katkı sunduğunu belirtti.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Hacıbeyli'nin Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa şehrinde doğduğunu hatırlattı ve onun aynı zamanda Karabağ'ın da sembolü olduğunu ifade etti.

Efendiyeva, Hacıbeyli'nin sadece Azerbaycan için değil tüm Türk dünyası için önemli bir tarihi kişilik olduğu vurguladı.

Etkinlikte, Emrullayev ve Efendiyeva Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfınca bastırılan Üzeyir Hacıbeyli hatıra pulunun ilk gün zarfını imzaladı ve mühürledi.

Etkinlik, Hacıbeyli'nin bestelediği eserlerden ibaret şarkıların seslendirilmesi ve sahne gösterileri ile devam etti.

Azerbaycan'da ünlü besteci Üzeyir Hacıbeyli anıldı

Azerbaycan'da ünlü besteci Üzeyir Hacıbeyli anıldı

Azerbaycan'da ünlü besteci Üzeyir Hacıbeyli anıldı

Azerbaycan'da ünlü besteci Üzeyir Hacıbeyli anıldı

Azerbaycan'da ünlü besteci Üzeyir Hacıbeyli anıldı
AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri
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