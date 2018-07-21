Azerbaycan'da Uluslararası Medya Kurultayı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Uluslararası Medya Kurultayı'nda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ve 15 Temmuz darbe girişimi ele alındı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinin desteğiyle Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) ve Yeniçağ Medya Grup tarafından düzenlenen kurultay, Türk gazetecilerin konuşmacı olduğu panellerle devam etti.

Akşam Gazetesi Köşe Yazarı Emin Pazarcı'nın moderatörlüğündeki "Kardeşlikten stratejik ortaklığa" başlıklı panelde konuşan Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Azerbaycan'ın yaşadığı kalkınma sürecinden bahsederek artık ülkenin "ayakları yere basan" bir ülke haline geldiğini söyledi.

Azerbaycan'da Türkiye gündeminin yakından takip edildiğini söyleyen Acet, Türk medyasının da Azerbaycan'ı daha fazla kendi gündemine alması gerektiğini ifade etti.

Yeni Azerbaycan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hikmet Babaoğlu, 15 Temmuz 2016'da Türk halkının global emperyalizmi yendiğini belirtti. Babaoğlu, bir daha benzer olayların yaşanmaması için halkın içinden hain "mankurt"ların nasıl yetiştiğinin sorgulanması gerektiğine vurgu yaptı.

Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı da mazlumdan yana, zalimin ise karşısında olunduğu sürece Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin daha da ileri götürüleceğini kaydetti. Yakışıklı, bu kardeşliğin bozulmasına asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, harikulade olan Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bundan sonra daha da gelişeceğinden emin olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğuna vurgu yapan Öztürk, iki ülkenin birlikte hareket etmesi durumunda ne FETÖ ne de diğer güçlerin başarılı olacağını söyledi.

"Vatan savunmasının yeni adı 15 Temmuz" başlıklı panelde moderatör olarak konuşma yapan İnternethaber portalı Genel Yayın Yönetmeni Hadi Özışık, Türk halkının o gece yaşananları içine sindiremediğini, hainlerin devletin tankı ve tüfeğiyle ülkeyi ele geçirmeye çalışmasını kabul etmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Türkiye'nin kaderinin değiştiğini vurgulayan Özışık, "Yoksa çok farklı şeyler yaşayabilirdik. Medya da bu çağrıyı halka ulaştırmasaydı her şey farklı olabilirdi." dedi.

Hürriyet gazetesi köşe yazarı Deniz Zeyrek, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını, darbecilerin Hürriyet binasında yaptığı saldırıyı anlattı. Zeyrek, "O gece bize tehditler yağdıran yüzbaşı duruşmada 'kandırıldığını' söyledi. Elinde G3 olan, etrafına emirler yağdıran adam duruşmada bir yalana sığındı." şeklinde konuştu.

Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Türk halkının, bin yıllık bir mücadeleyi bir geceye sığdırdığını söyledi.

FETÖ'nün Azerbaycan'da da güçlü olduğunu, Azerbaycan devletinin örgütle güçlü mücadele ettiğini bildiklerini belirten Erdoğan, "Daha kararlı ve gerçekçi mücadeleyle örgütün buradaki ayaklarının bertaraf edilmesi lazım." görüşünü paylaştı.

24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, 15 Temmuz'un klasik bir darbe olmadığına dikkati çekerek "Pensilvanya'daki şeytanın düğmeye basmasıyla 30 yıllık general zombiye dönüştü. Bu bir işgal ve parçalama girişimiydi. Sadece Türkiye'ye değil bölgeye darbe yapılmak istendi. O gece medya rüşdünü ispatladı." ifadelerini kullandı.

Yeniçağ Medya Grup Başkanı Agil Alesger de 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de olduğunu, o gece Türk medyasının dirayetli duruşuna şahit olduğunu ifade etti. Alesger, Anadolu medyasının devletine, halkına ne kadar bağlı olduğunu darbeye karşı net tavır sergileyerek ortaya koyduğunu vurguladı.

KONTV Genel Yayın Yönetmeni Nurettin Bay da darbe gecesi yayınlarının kesilmesi üzerine halkın destek için televizyon binasının önüne geldiğini anlatarak "Milletimizin her daim uyanık olması lazım. Çünkü 15 Temmuz'da darbe olacağına hiç inanmamıştık. Azerbaycan ve diğer İslam ülkelerinde de herkesin meşru hükümet ve demokrasiden yana olması lazım." şeklinde konuştu.