Son dakika haber: Azerbaycan'da 'Üç Kardeş 2021' tatbikatında askerler düşman hattına sızarak hedefleri yok etti - Haberler
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Son dakika haber: Azerbaycan'da "Üç Kardeş 2021" tatbikatında askerler düşman hattına sızarak hedefleri yok etti

İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... - Azerbaycan'da "Üç Kardeş 2021" tatbikatında askerler düşman hattına sızarak hedefleri yok etti Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenen "Üç Kardeş 2021" tatbikatında askerler düşmanın savunma hattına sızarak hedefleri yok etti.

- Azerbaycan'da "Üç Kardeş 2021" tatbikatında askerler düşman hattına sızarak hedefleri yok etti

BAKÜ - Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenen "Üç Kardeş 2021" tatbikatında askerler düşmanın savunma hattına sızarak hedefleri yok etti.

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla "Üç Kardeş 2021" tatbikatı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bakü'de Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla yapılan "Üç Kardeş 2021" tatbikatı düşmanın savunma hattına sızma ve yok etme operasyonlarla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, tatbikatın planına uygun olarak, düşmanın savunma hattına sızan özel kuvvet askerlerin düşman hedefleri yok etme görevlerini başarılı bir şekilde icra ettikleri bildirildi. Tatbikatın bu aşamasında Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvet askerlerinin yüksek profesyonellik sergilediği aktarıldı.

Üç Kardeş 2021 tatbikatı 20 Eylül'e kadar devam edecek.

Son dakika haber: Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatında askerler düşman hattına sızarak hedefleri yok etti

Son dakika haber: Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatında askerler düşman hattına sızarak hedefleri yok etti

Son dakika haber: Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatında askerler düşman hattına sızarak hedefleri yok etti

Son dakika haber: Azerbaycan'da
İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: Azerbaycan'da 'Üç Kardeş 2021' tatbikatında askerler düşman hattına sızarak hedefleri yok etti - Haberler
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