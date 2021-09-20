Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatı, 'Seçkin Gözlemci Günü' ile sona erdi - Haberler
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Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatı, "Seçkin Gözlemci Günü" ile sona erdi

İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Haberler | Güncel

- Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatı, "Seçkin Gözlemci Günü" ile sona erdi Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Üç Kardeş 2021 tatbikatı, "Seçkin Gözlemci Günü" ile sona erdi.

- Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatı, "Seçkin Gözlemci Günü" ile sona erdi

BAKÜ - Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Üç Kardeş 2021 tatbikatı, "Seçkin Gözlemci Günü" ile sona erdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla başkent Bakü'de düzenlenen Üç Kardeş 2021 tatbikatında, Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Pakistan Silahlı Kuvvetleri Güvenlik ve Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Tümgeneral Mümtaz Hüseyn'in katılımıyla "Seçkin Gözlemci Günü'nün" gerçekleştirildiği belirtildi.

Seçkin Gözlemci Günü'nde de ise konuklara tatbikatta planlanan faaliyetler ve gelişmeler hakkında bilgi verilmesinin ardından Bakan Hasanov ve komutanlar, özel kuvvet askerlerinin arama operasyonları, keşfedilen noktaların kontrolünü ele geçirmek ve düşman hedeflerinin kontrol noktalarını imha etmek gibi çeşitli görevleri başarıyla tamamlamasını izledi. Tatbikatta, topçu ve hava saldırıları için koordinat verme ve hava kuvvetlerinin desteği ile diğer görevlerin de başarıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Tatbikatın sonunda konuşma yapan Bakan Hasanov, 3 kardeş ülkenin askerlerinin yüksek profesyonellik ve becerilerini överek, tatbikatın başarıyla tamamlanmasından dolayı katılımcıları tebrik etti. Hasanov, "Tatbikatta, özel kuvvetlerimizin modern teknolojileri ve yeni muharebe taktiklerini kullanma becerilerinin ve profesyonellik seviyelerinin önemli ölçüde arttığını gösterdi. Tatbikatlar, birliklerimizin yetenek ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine büyük katkı sağlamıştır. Bu tatbikat, Silahlı Kuvvetlerimizin karşı karşıya olduğu herhangi bir görevi ortak bir şekilde yerine getirmeye hazır olduğumuzu ve becerilerimizi bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı. Tatbikatın sonunda ise, eğitimlere katılan askeri personele hediyeler taktim edildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatı, Seçkin Gözlemci Günü ile sona erdi

Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatı, Seçkin Gözlemci Günü ile sona erdi

Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatı, Seçkin Gözlemci Günü ile sona erdi

Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatı, Seçkin Gözlemci Günü ile sona erdi

Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatı, Seçkin Gözlemci Günü ile sona erdi

Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatı, Seçkin Gözlemci Günü ile sona erdi

Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatı, Seçkin Gözlemci Günü ile sona erdi

Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatı, Seçkin Gözlemci Günü ile sona erdi

Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatı,
İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Son Dakika Haberleri
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Haber: Azerbaycan'da Üç Kardeş 2021 tatbikatı, 'Seçkin Gözlemci Günü' ile sona erdi - Haberler
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