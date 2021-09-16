Azerbaycan'da 'Üç Kardeş 2021' tatbikatı gece ve gündüz operasyonlarıyla devam ediyor - Haberler
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Azerbaycan'da "Üç Kardeş 2021" tatbikatı gece ve gündüz operasyonlarıyla devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Azerbaycan'da

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenen "Üç Kardeş 2021" tatbikatı gece ve gündüz operasyonlarıyla sürüyor.

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenen "Üç Kardeş 2021" tatbikatı gece ve gündüz operasyonlarıyla sürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bakü'de Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla yapılan "Üç Kardeş 2021" tatbikatının gece ve gündüz düzenlenen operasyonlarla devam ettiği belirtildi. Tatbikatın planına uygun olarak, özel kuvvet askerlerinin gece ve gündüz, çeşitli koşullar altında ve sınırlı görüş koşullarında havadan helikopter yardımıyla düşman hedeflerine arkadan yaklaşarak verilen görevleri başarılı bir şekilde icra ettikleri aktarıldı.

Üç Kardeş 2021 tatbikatı 20 Eylül'e kadar devam edecek. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Azerbaycan'da 'Üç Kardeş 2021' tatbikatı gece ve gündüz operasyonlarıyla devam ediyor - Haberler
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