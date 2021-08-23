Azerbaycan'da, Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesinde görev yapan itfaiyeciler ödüllendirilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Azerbaycan'da, Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesinde görev yapan itfaiyeciler ödüllendirilecek

Azerbaycan'da, Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesinde görev yapan itfaiyeciler ödüllendirilecek
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesinde görev yapan Azerbaycanlı itfaiyecilerin ödüllendirilmesi yönünde karar aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesinde görev yapan Azerbaycanlı itfaiyecilerin ödüllendirilmesi yönünde karar aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, 2021 devlet bütçesinde öngörülen cumhurbaşkanı rezerv fonundan Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına 1 milyon manat (yaklaşık 588 bin dolar) tahsis edilmesi yönünde kararname imzaladı.

Tahsis edilen parayla Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesinde görev yapan Azerbaycanlı itfaiyeciler ödüllendirilecek.

Türkiye'nin yangınla mücadele çalışmalarında, 710 Azerbaycanlı itfaiyeci görev yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

İsrailliler araştırdı: 3 doz BioNTech yaptıranlardaki koruyuculuk oranı, iki doz yaptıranlara oranla 4 kat fazla
İsrailliler araştırdı: 3 doz BioNTech yaptıranlardaki koruyuculuk oranı, iki doz yaptıranlara oranla 4 kat fazla
İletişim Başkanı Altun: Talep gelse dahi asla kabul etmeyiz
İletişim Başkanı Altun: Talep gelse dahi asla kabul etmeyiz
Fenerbahçe Kulübü, TFF'ye 250 milyon liralık tazminat davası açtı
Fenerbahçe Kulübü, TFF'ye 250 milyon liralık tazminat davası açtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Mustafa Şentop Vladimir Putin Zeynep Gül Yılmaz Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Burak Özçivit Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Arda Turan Burak Elmas Sergen Yalçın Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Azerbaycan'da, Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesinde görev yapan itfaiyeciler ödüllendirilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 15:13:58. #1.15#

title