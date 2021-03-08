- Azerbaycan'da trafik polislerinden kadın şoförlere 8 Mart sürprizi
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- Azerbaycan'da trafik polislerinden kadın şoförlere 8 Mart sürprizi

08.03.2021 13:40 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:56

- Azerbaycan'da trafik polislerinden kadın şoförlere 8 Mart sürprizi Azerbaycan'da trafik polisleri kadın sürücülerin Dünya Kadınlar Günü'nü çiçek dağıtarak kutladı.

- Azerbaycan'da trafik polislerinden kadın şoförlere 8 Mart sürprizi

BAKÜ - Azerbaycan'da trafik polisleri kadın sürücülerin Dünya Kadınlar Günü'nü çiçek dağıtarak kutladı.

Azerbaycan'da trafik polisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın şoförleri kutladı. Başkent Bakü sokaklarında denetim yapan trafik polisleri, kadın şoförlerin kullandığı araçları durdurdu. Polisler, durdurdukları kadın şoförleri, çiçek vererek Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getiren Melek Memmedova, "Polislerimize teşekkür ediyorum. Onlar her zaman kadın sürücülere iyi davranıyor. Dikkatlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Bugünün aynı zamanda doğum günü olduğunu belirten Metanet Bayramova, "Teşekkür ediyorum. Trafik polisleri bizleri bayramımız nedeniyle tebrik etti. Biz onlara gurur duyuyoruz, iyi ki, varlar" ifadelerini kullandı.

Amaçlarının kadınlar yılda bir defa da olsa sevindirmek olduğunu vurgulayan Devlet Trafik Polisi Basın Sözcüsü Vagif Asadov, "Her yıl olduğu gibi bugünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ekiplerimiz kadın sürücüleri durdurarak, rutin kontrolleri yapıldıktan sonra gül hediye ediyorlar. Bütün hanımları tebrik ediyoruz. Bu gibi uygulamalar her yıl düzenlenecek. Amacımız direksiyon arkasında olan kadınlar sevindirmek" diye konuştu.

Polislere teşekkür eden Elivir Abbasova, "Bütün kadınları tebrik ediyorum. İlk başta şehit annelerinin ellerinden öpüyoruz. Büyüttükleri evlatlar için Allah onlara uzun ömür bağışlasın. Bütün kadınları tebrik ediyorum. Kadınlar yıl boyunca mutlu olsun" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de mesaj yayımlayarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Azerbaycanlı kadınları kutladı.

- Azerbaycan'da trafik polislerinden kadın şoförlere 8 Mart sürprizi
- Azerbaycan'da trafik polislerinden kadın şoförlere 8 Mart sürprizi
- Azerbaycan'da trafik polislerinden kadın şoförlere 8 Mart sürprizi
- Azerbaycan'da trafik polislerinden kadın şoförlere 8 Mart sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ

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