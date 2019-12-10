Azerbaycan'da ticaret merkezinde yangın
Haberler » Güncel » Azerbaycan'da ticaret merkezinde yangın - Haber

Azerbaycan'da ticaret merkezinde yangın

Azerbaycan'ın başkenti Bakü yakınlarındaki Hırdalan kasabasında bulunan ticaret merkezinde yangın çıktı.

10.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:06
Azerbaycan'da ticaret merkezinde yangın

'ın başkenti yakınlarındaki Hırdalan kasabasında bulunan ticaret merkezinde yangın çıktı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, inşaat malzemeleri satan çok sayıda dükkanın bulunduğu ticaret merkezinde sabah saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına, 1 amfibi uçak, 3 helikopter ve 250'den fazla itfaiyeci katıldı.

Olayda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı konusunda bilgi verilmezken, dumandan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler