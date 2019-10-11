Azerbaycan'da terörle mücadele

11.10.2019 16:50

Azerbaycan Ulusal Güvenlik Servisi tarafından, Afganistan ve Suriye'de çeşitli faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 4 terörist gözaltına aldı.

Azerbaycan Ulusal Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, 2003'de Afganistan'a giderek terörist gruplara katılan Abu İbrahim Dağıstani kod adlı Behram Gülaliyev (48) isimli şahsın Pakistan'da yakalanarak Azerbaycan'a iade edildiği bildirildi.

Açıklamada, Gülaliyev'in kimyasal patlayıcılar konusunda uzman olduğu, çeşitli terörist gruplara patlayıcı temin ettiği ve eğitim verdiğinin belirlendiği kaydedildi.

Araştırmalar sonucu Gülaliyev'le bağlantılı olan 2 kişinin daha Azerbaycan Ulusal Güvenlik Servisi'nce gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, yakalanan kişilerin Afganistan-Pakistan sınırında savaş eğitimi aldıkları, daha sonra bağlı oldukları terörist grupla Suriye'ye geçerek çatıştıklarının tespit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, ayrıca Suriye'ye giderek teröristlere katılan bir kişinin daha yakalandığı kaydedildi.

Gözaltına alınan 3'ü Azerbaycan vatandaşı, 1'i daha önce Azerbaycan vatandaşlığından çıkartılan 4 kişinin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları belirtildi.

Kaynak: AA