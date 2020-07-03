Azerbaycan'da son 24 saatte 583 Covid-19 vakası tespit edildi Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 583 vaka tespit edilmesi ile ülkede toplam vaka sayısı 19 bin 267'ye yükseldi.

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 583 vaka tespit edilmesi ile ülkede toplam vaka sayısı 19 bin 267'ye yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 583 vaka tespit edildiği, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 395 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 19 bin 267'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 235'e ulaştı Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 10 bin 820 olar açıklandı. Azerbaycan'da şu ana kadar 502 bin 965 korona virüs testi yapıldığı aktarıldı.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İHA