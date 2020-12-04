Azerbaycan'da son 24 saatte 4267 yeni korona virüs vakası tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Azerbaycan'da son 24 saatte 4267 yeni korona virüs vakası tespit edildi

04.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:35
Azerbaycan'da son 24 saatte 4267 yeni korona virüs vakası tespit edildi

Azerbaycan'da son 24 saatte 4 bin 267 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 138 bine yükseldi.

Azerbaycan'da son 24 saatte 4 bin 267 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 138 bine yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 267 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 41 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada 2 bin 566 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 138 bine, hayatını kaybeden kişi sayısı ise bin 551'a yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 83 bin 800 oldu. Azerbaycan'da şu ana kadar 1 milyon 797 bin 26 korona virüs testi yapıldı.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

- Japonya'da yeni Covid-19 vaka rekoru- Japonya'da son 24 saatte 2 bin 678 yeni vaka
- Japonya'da yeni Covid-19 vaka rekoru- Japonya'da son 24 saatte 2 bin 678 yeni vaka
Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 188 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 188 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 190 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 190 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Arınç Meral Akşener Muhsin Fahrizade Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Nacer Chadli Abdullah Avcı
Tüm Haberler Uefa Bursa Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan'da son 24 saatte 4267 yeni korona virüs vakası tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 16:35:52. #1.15#
title