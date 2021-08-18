Azerbaycan'da son 24 saatte 4 bin 129 yeni vaka
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Azerbaycan'da son 24 saatte 4 bin 129 yeni vaka

Azerbaycan'da son 24 saatte 4 bin 129 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Azerbaycan'da son 24 saatte 4 bin 129 yeni tip korona virüs (Covid-19) vakası tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısı 377 bin 304'e yükseldi.

Azerbaycan'da son 24 saatte 4 bin 129 yeni tip korona virüs (Covid-19) vakası tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısı 377 bin 304'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 4 bin 129 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 377 bin 304'e ulaştığı belirtildi. Azerbaycan'da son 24 saatte 20 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam korona virüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı sayısı ise 5 bin 208'e yükseldi. Açıklamada, son 24 saatte 968 kişinin iyileşerek taburcu edilmesiyle, ülkede Covid-19'u yenerek taburcu olanların sayısının 341 bin 142'ye yükseldiği belirtilirken, Azerbaycan'da şu ana kadar 4 milyon 252 bin 882 Covid-19 testinin yapıldığı ifade edildi.

Korona Virüs Operasyon Karargahı'nın açıkladığı aşı verilerine göre, Azerbaycan'da son 24 saatte 66 bin 519 kişiye Covid-19 aşısı yapıldığı kaydedildi.

(Kamil Nadirli/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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